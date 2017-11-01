Украина в ООН: боевики вербуют подростков для участия в боевых действиях на Донбассе

"По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, 90 юношей и 47 девушек потеряли свою жизнь после начала российской агрессии ... Еще 68 детей было искалечено в зоне конфликта в результате взрыва мин и боеприпасов, ранее не разорвались", - заявил Кислица.

Он напомнил, что 80 детей были убиты в результате сбивания российской ракетой самолете Малазийских авиалиний Boeing 777 (рейс MH17).

"В общем, около 15 000 детей, проживающих в "серой зоне", находятся под угрозой получения увечья или гибели за боевых действий, мины или боеприпасы, неразорвавшиеся ... Мы не должны забывать тысячи детей в Украине, жизнь которых серьезно пострадали в результате войне, вызванной на нашей земле соседней страной, по иронии судьбы, является постоянным членом этого Совета ", - отметил он.

Заместитель министра также подчеркни, что по данным государственных органов Украины, из около 1,7 млн внутренне перемещенных лиц 240 тыс. являются детьми, почти 200 тыс. детей проживает в 15-километровой зоне вдоль линии соприкосновения с обеих сторон.

"Более того, в соответствии с данным неправительственных организаций, более чем в 80 случаях дети были завербованы в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. ОБСЕ - не Украина - отчитывается, что нерегулярные вооруженные формирования на востоке Украины не позволяют молодым мужчинам покидать Донецк и насильно вербуют их в свои ряды, что может приравниваться к торговле людьми", - подчеркнул Кислица.

Также он напомнил, как более года назад террористы в оккупированной Ясиноватой в Донецкой области задержали шестерых подростков, обвинив их в "подрывной деятельности", которые до сих пор находятся в плену.

"Также были сообщения из разных источников, что дети, которым всего лишь 15 лет, вербовались в вооруженных молодежных групп и участвовали в активных боевых действиях в качестве полноправных членов поддерживаемых Россией соединенных сил боевиков, включая молодежную разведывательную и диверсионную деятельность на контролируемой правительством (Украина) территории", - заявил Кислица.

Как сообщал УНН, по оценкам ООН количество погибших человек в Донбассе - более 10 тыс., ранено 25 тыс..