Україна в ООН: бойовики вербують підлітків для участі в бойових діях на Донбасі

"За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, 90 хлопців та 47 дівчат втратили своє життя після початку російської агресії...Ще 68 дітей було покалічено у зоні конфлікту в результаті вибуху мін та боєприпасів, що раніше не розірвалися", - заявив Кислиця.

Він нагадав, що 80 дітей було вбито в результаті збиття російською ракетою літаку Малазійських авіаліній Boeing 777 (рейс MH17).

"Загалом, близько 15 тисяч дітей, які проживають у "сірій зоні", знаходяться під загрозою отримання каліцтва або загибелі через бойові дії, міни або боєприпаси, що не розірвалися...Ми не повинні забувати тисячі дітей в Україні, життя яких серйозно постраждало в результаті війні, спричиненої на нашій землі сусідньою країною, яка за іронією долі, є постійним членом цієї Ради", - зазначив він.

Заступник міністра також підкресли, що за даними державних органів України, з близько 1,7 млн внутрішньо переміщених осіб 240 тис. є дітьми, майже 200 тис. дітейпроживає у 15-кілометровій зоні вздовж лінії зіткнення з обох сторін.

"Більше того, у відповідності з даними неурядових організацій, у понад 80 випадках дітей було завербовано у непідконтрольних уряду районах Донецької і Луганської областей. ОБСЄ - не Україна - звітує, що нерегулярні збройні формування на сході України не дозволяють молодим чоловікам покидати Донецьк та насильно вербують їх до своїх рядів, що може прирівнюватися до торгівлі людьми", - наголосив Кислиця.

Також він нагадав, як більш ніж рік тому терористи в окупованій Ясинуватій у Донецькій області затримали шістьох підлітків, звинувативши їх у "підривній діяльності", які досі перебувають у полоні.

"Також були повідомлення з різних джерел, що діти, яким всього лише 15 років, вербувалися до збройних молодіжних груп та брали участь у активних бойових діях як повноправні члени підтримуваних Росією з'єднаних сил бойовиків, включаючи молодіжну розвідувальну та диверсійну діяльність на контрольованій урядом (України) території", - заявив Кислиця.

Як повідомляв УНН, за оцінками ООН кількість загиблих осіб на Донбасі - більше 10 тисяч, поранено 25000.