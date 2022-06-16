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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина вошла в топ-10 стран мира в рейтинге технологических навыков

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. В категории стран-лидеров Украина заняла 21 место среди 100 стран мира. А в рейтинге по технологическим компетенциям — 8-е! Такой результат обнародован в ежегодном исследовании Global Skill Report 2022 от Сoursera. Об этом идет речь в сообщении Министерства цифровой трансформации, передает УНН.

Цитата

“Это означает, что украинцы — одни из лучших в мире в работе с компьютерными сетями, базами данных, операционными системами, инженерией безопасности, программной инженерией, компьютерным программированием, облачными вычислениями, вебразработкой, разработкой приложений для мобильных устройств и т.д.”, — сообщило Минцифры.

Детали

Кроме того, Министерство инициировало создание масштабного проекта Дия.Цифровое образование, где украинцы могут развивать цифровые навыки.

Благодаря проекту:

свыше 1,2 млн украинцев прошли обучение на портале Дия. Цифровое образование
свыше 70 образовательных сериалов по цифровой грамотности размещены в бесплатном доступе для каждого по всей Украине.

Напомним

С помощью искусственного интеллекта с начала полномасштабного вторжения россии в Украину удалось распознать сотни убитых россиян и написать тысячам их друзей и родных в разных соцсетях.

Украинские Национальные Новости

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