Україна увійшла у топ-10 країн світу в рейтингу технологічних навичок

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«Це означає, що українці — одні з найкращих у світі в роботі з комп’ютерними мережами, базами даних, операційними системами, інженерією безпеки, програмною інженерією, комп'ютерним програмуванням, хмарними обчисленнями, веброзробкою, розробкою застосунків для мобільних пристроїв тощо», – повідомило Мінцифри.

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Крім того, Міністерство ініціювало створення масштабного проєкту Дія.Цифрова освіта, де українці мають змогу розвивати цифрові навички.

Завдяки проєкту:

понад 1,2 млн українців пройшли навчання на порталі Дія.Цифрова освіта

понад 70 освітніх серіалів із цифрової грамотності розміщені в безоплатному доступі для кожного

розроблені національні тести на цифрову грамотність

понад 6000 хабів цифрової освіти по всій Україні.

Нагадаємо

За допомогою штучного інтелекту з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну вдалося розпізнати сотні вбитих росіян та написали тисячам їх друзів та рідних у різних соцмережах.