Україна увійшла у топ-10 країн світу в рейтингу технологічних навичок
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У категорії країн-лідерів Україна посіла 21-ше місце серед 100 країн світу. А в рейтингу за технологічними компетенціями — 8-ме! Такий результат оприлюднено в щорічному дослідженні Global Skill Report 2022 від Сoursera. Про це йдеться в повідомленні Міністерстві цифрової трансформації, передає УНН.
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«Це означає, що українці — одні з найкращих у світі в роботі з комп’ютерними мережами, базами даних, операційними системами, інженерією безпеки, програмною інженерією, комп'ютерним програмуванням, хмарними обчисленнями, веброзробкою, розробкою застосунків для мобільних пристроїв тощо», – повідомило Мінцифри.
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Крім того, Міністерство ініціювало створення масштабного проєкту Дія.Цифрова освіта, де українці мають змогу розвивати цифрові навички.
Завдяки проєкту:
понад 1,2 млн українців пройшли навчання на порталі Дія.Цифрова освіта
понад 70 освітніх серіалів із цифрової грамотності розміщені в безоплатному доступі для кожного
розроблені національні тести на цифрову грамотність
понад 6000 хабів цифрової освіти по всій Україні.
Нагадаємо
За допомогою штучного інтелекту з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну вдалося розпізнати сотні вбитих росіян та написали тисячам їх друзів та рідних у різних соцмережах.