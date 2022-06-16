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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 32371 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Україна увійшла у топ-10 країн світу в рейтингу технологічних навичок

Україна увійшла у топ-10 країн світу в рейтингу технологічних навичок

Київ • УНН

 • 236529 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. У категорії країн-лідерів Україна посіла 21-ше місце серед 100 країн світу. А в рейтингу за технологічними компетенціями — 8-ме! Такий результат оприлюднено в щорічному дослідженні Global Skill Report 2022 від Сoursera. Про це йдеться в повідомленні Міністерстві цифрової трансформації, передає УНН.

Цитата

«Це означає, що українці — одні з найкращих у світі в роботі з комп’ютерними мережами, базами даних, операційними системами, інженерією безпеки, програмною інженерією, комп'ютерним програмуванням, хмарними обчисленнями, веброзробкою, розробкою застосунків для мобільних пристроїв тощо», – повідомило Мінцифри.

Деталі

Крім того, Міністерство ініціювало створення масштабного проєкту Дія.Цифрова освіта, де українці мають змогу розвивати цифрові навички.

Завдяки проєкту:

понад 1,2 млн українців пройшли навчання на порталі Дія.Цифрова освіта
понад 70 освітніх серіалів із цифрової грамотності розміщені в безоплатному доступі для кожного
розроблені національні тести на цифрову грамотність
понад 6000 хабів цифрової освіти по всій Україні.

Нагадаємо

За допомогою штучного інтелекту з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну вдалося розпізнати сотні вбитих росіян та написали тисячам їх друзів та рідних у різних соцмережах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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