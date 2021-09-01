Украина сохранится в ТОП-15 мировых производителей курятины – аналитики
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Аналитическое агентство Index Mundi озвучило прогноз по темпам производства курятины ведущими экспортерами мира, передает УНН со ссылкой на данные агентства.
Детали
Уточняется, что по итогам 2021 года Украина произведет почти 1,4 млн тонн куриного мяса, и займет 15 место в рейтинге крупнейших производителей продукта.
Добавим, что по прогнозам аналитиков первое место в рейтинге займут США с показателем 20,3 млн тонн. Второе — Китай (15 млн тонн), третье — Бразилия (14,1 млн тонн).
Закроет топ-20 лидеров Вьетнам, который в 2021 году произведет 1,1 млн тонн курятины.
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Крупнейший в Украине производитель курятины МХП за год нарастил 23% экспорта (109 тыс. тонн курятины во втором квартале 2021 против 88,5 тыс. тонн во II квартале 2020 года).
В этом году МХП стал первым, кто отправил украинскую курятину в Лондон.
Добавим, что недавно МХП отказался от использования бренда “Наша Ряба” и представил новую упаковку своей продукции “Та сама курочка”.