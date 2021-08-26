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Косюк прокоменутвав зникнення курятини "Наша Ряба" з полиць магазинів

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Глава правління МХП Юрій Косюк заявив, що відмовляється від використання лого “Наша Ряба” на продукції, передає УНН.

Цитата

“Що важливіше: гарна обгортка чи суть? Часто за гарними словами порожнеча, а за доглянутим фасадом — протрухлі стіни. Новина, якою я хочу поділитися, дуже вас здивує. Я вирішив зараз відмовитися від використання логотипу „Наша Ряба“ на нашій продукції”, — повідомив він.

Деталі

Косюк пояснює, що 20 років його компанія виробляла найкращу в Україні курятину, але цінність була не в лого, а в якості продукту.

“Нашу продукцію цінують в топових країнах і це не через бренд та обгортку, це результат того, що увесь цей час ми виробляємо висококласну та безпечну продукцію, яку купують по всьому світу”, — зазначив глава МХП.

Він додав, що 20 цифрових копій логотипу “Наша Ряба” виставлено у NFT форматі на найбільшій у світі криптовалютній біржі Binance, на честь кожного року існування бренду, за які відбудеться аукціон.

“Кошти від продажу направимо на добрі справи. А що важливо для вас? Суть чи образ? Справи чи гарні слова? Давайте перевіримо”, — резюмував він і опублікував фото з курятиною у новому пакуванні “Та сама курочка”.

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“Наша Ряба” на тому тижні пропала з полиць магазину. Натомість з’явилася нова — “Та сама курочка”.

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