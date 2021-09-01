Україна утримається в ТОП-15 світових виробників курятини - аналітики
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Аналітичне агентство Index Mundi озвучило прогноз по темпах виробництва курятини провідними експортерами світу, передає УНН з посиланням на дані агентства.
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Уточнюється, що за підсумками 2021 року Україна виробить майже 1,4 млн тонн курячого м'яса, і займе 15 місце в рейтингу найбільших виробників продукту.
Додамо, що за прогнозами аналітиків перше місце в рейтингу займуть США з показником 20,3 млн тонн. Друге - Китай (15 млн тонн), третє - Бразилія (14,1 млн тонн).
Закриє топ-20 лідерів В'єтнам, який в 2021 році виробить 1,1 млн тонн курятини.
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Найбільший в Україні виробник курятини МХП за рік наростив 23% експорту (109 тис. тонн курятини в другому кварталі 2021 проти 88,5 тис. тонн у II кварталі 2020 року).
В цьому році МХП став першим, хто відправив українську курятину в Лондон.
Додамо, що недавно МХП відмовився від використання бренду "Наша Ряба" і представив нову упаковку своєї продукції "Та сама курочка".