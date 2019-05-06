Украина в январе-апреле нарастила закачку газа в ПХГ на 50%
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В январе-апреле 2019 в ПХГ было закачано 0,8 млрд куб. м газа, что больше на 50%, чем в течение того же периода 2018 года, а отбор из подземных хранилищ составил 5,1 млрд куб. м газа, что меньше на 29%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".
Поступление природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины с начала года и по состоянию на апрель 2019 по сравнению с пометкой годом ранее выросло на 4% - до 7,0 млрд куб. м.
По потреблению, то украинским потребителям всех категорий с начала года и по состоянию на март 2019 транспортировано магистральными газопроводами 12,6 млрд куб. м газа, что на 14% меньше аналогичного показателя 2018 года. Общее использование газа для производственно-технологических нужд - увеличилось на 6% и насчитывает 1,2 млдр куб. м природного газа.
Отмечается, что показатель потребления газа Украиной указаны без учета объемов газа для ВТВ операторов ГРМ, добывающих предприятий и Укртрансгаза.
Как сообщал УНН, Украина заполнила свои ПХГ газом на 31%.