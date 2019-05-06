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Україна заповнила свої ПСГ газом на 31%

Україна заповнила свої ПСГ газом на 31%

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 4 травня збільшився до 9,656 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 53,53 млн куб. м газу.

З ПСГ України газ не відбирався.

При цьому в даних за 4 травня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 32,29 млн куб. м, з Угорщини - 13,21 млн куб. м, з Польщі - 4,06 млн куб. м газу.

Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 31%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, Україна відновила закачку газу у ПСГ 2 квітня.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м. Уряд та "Нафтогаз" погодили зменшення ціни на газ для населення на травень поточного року - до 8247 грн за тис. куб. м.

Українські Національні Новини

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