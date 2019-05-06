Україна у січні-квітні наростила закачку газу у ПСГ на 50%

КИЇВ. 6 травня. УНН. У січні-квітні 2019 року до ПСГ було закачано 0,8 млрд куб. м газу, що більше на 50%, ніж протягом такого самого періоду 2018 року, а відбір з підземних сховищ склав 5,1 млрд куб. м газу, що менше на 29%. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".