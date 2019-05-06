Україна у січні-квітні наростила закачку газу у ПСГ на 50%
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У січні-квітні 2019 року до ПСГ було закачано 0,8 млрд куб. м газу, що більше на 50%, ніж протягом такого самого періоду 2018 року, а відбір з підземних сховищ склав 5,1 млрд куб. м газу, що менше на 29%. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".
Надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України з початку року і станом на квітень 2019 року у порівнянні з позначкою роком раніше зросло на 4% – до 7,0 млрд куб. м.
Щодо споживання, то українським споживачам всіх категорій з початку року і станом на березень 2019 року протранспортовано магістральними газопроводами 12,6 млрд куб. м газу, що на 14% менше аналогічного показника 2018 року. Загальне використання газу для виробничо-технологічних потреб – збільшилося на 6% і нараховує 1,2 млдр куб. м природного газу.
Зазначається, що показник споживання газу Україною вказано без урахування обсягів газу для ВТВ операторів ГРМ, видобувних підприємств і Укртрансгазу.
Як повідомляв УНН, Україна заповнила свої ПСГ газом на 31%.