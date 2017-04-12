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Украина в этом году начнет процедуру экспорта говядины на европейский рынок

Украина в этом году начнет процедуру экспорта говядины на европейский рынок

Киев  •  УНН

 • 12128 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в текущем году планирует начать процедуру выхода украинской говядины на рынок Европейского Союза. Этот процесс может занять несколько лет. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Планируем в текущем году инициировать выход нашей говядины на рынок ЕС. Для этого, конечно, нужно выполнить "домашние задания" в части обеспечения мониторинга губчатой ​​энцефалопатии крупного рогатого скота", - заявил председатель Госпродспоживслужбы Владимир Лапа.

По его словам, это достаточно длительный процесс.

"Это может продолжаться несколько лет, пока наши европейские коллеги не проверят все элементы системы контроля. Но в текущем году мы такой мониторинг планируем начать, и таким образом инициировать процедуру выхода говядины на рынок ЕС", - подчеркнул Лапа.

Он напомнил, что на сегодня право экспорта на рынки ЕС есть у 278 отечественных предприятий, из которых 98 - это предприятия, производящие пищевую продукцию: молоко - 15, мясо птицы - 6, продукты из мяса птицы - 2, рыба - 19, яйца - 2, мед - 52, кишечное сырье для потребления человеком - 1, коллагеновые оболочки - 1.

В целом, как отметил председатель Госродспоживслужбы, выход украинской продукции на европейский рынок достаточно непростой. Для этого нужно провести большой объем работы как на законодательном уровне, так и на уровне организации работы потенциальных предприятий-экспортеров. Кроме того, следует учитывать, что для большинства видов продукции Европа является нетто-экспортером.

"Сейчас основными рынками сбыта в этом направлении остаются страны Северной Африки, Южной и Восточной Азии и Ближнего Востока", - подытожил Лапа.

Как сообщал УНН 5 апреля, Украина планирует увеличить экспорт пищевой продукции в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что украинскую говядину планируют экспортировать в Китай.

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