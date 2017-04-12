Україна цьогоріч розпочне процедуру експорту яловичини на європейський ринок
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у поточному році планує розпочати процедуру виходу української яловичини на ринок Європейського Союзу. Цей процесс може зайняти кілька років. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"Плануємо в поточному році ініціювати вихід нашої яловичини на ринок ЄС. Для цього, звісно, потрібно виконати "домашні завдання", зокрема, в частині забезпечення моніторингу губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби", - заявив голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа.
За його словами, це досить тривалий процес.
"Це може тривати декілька років, поки наші європейські колеги не перевірять всі елементи системи контролю. Але в поточному році ми такий моніторинг плануємо розпочати і таким чином ініціювати процедуру виходу яловичини на ринок ЄС", - наголосив В.Лапа.
Він нагадав, що станом на сьогодні право експорту на ринки ЄС мають 278 вітчизняних підприємств, з яких 98 – це підприємства, що виробляють харчову продукцію: молоко – 15, м'ясо птиці – 6, продукти з м’яса птиці - 2, риба – 19, яйця – 2, мед – 52, кишкова сировина для споживання людиною – 1, колагенових оболонок -1.
У цілому, як наголосив голова Держпродспоживслужби, вихід української продукції на європейський ринок досить непростий. Для цього потрібно провести великий обсяг роботи як на законодавчому рівні, так і на рівні організації роботи потенційних підприємств-експортерів. Крім того, слід враховувати, що з більшості видів продукції Європа є нетто-експортером.
"Наразі основними ринками збуту у цьому напрямку залишаються країни Північної Африки, Південної і Східної Азії та Близького Сходу", - підсумува В.Лапа.
Як повідомляв УНН 5 квітня, Україна планує збільшити експорт харчової продукції до Саудівської Аравії.
Раніше повідомлялося, що українську яловичина планують експортувати до Китаю.