Украина в этом сезоне сократила экспорт зерновых более чем на треть

Детали

По приведенным данным Гостаможслужбы, по состоянию на 15 июля, в 2022/23 маркетинговом году Украина экспортировала на 328 тыс. т, или на 35,4% меньше, чем на аналогичную дату 2021/22 МГ.

В частности, в 2022/23 МГ на экспорт уже отправлено:



пшеницы – 119 тыс. тонн;



ячменя – 40 тыс. тонн;



кукурузы – 435 тыс. тонн.



Рожь на экспорт в этом сезоне еще не отправляли.

Экспорт муки составил уже 1,7 тыс. тонн.

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква заявил, что есть "маленький оптимизм" относительно того, что страна, возможно, сможет вывозить зерно в частности из портового города Одесса, после переговоров в Стамбуле с участием рф.

россия, которая 24 февраля широкомасштабно вторглась в Украину, блокирует вывоз зерна из морских портов Украины. Требует снятия некоторых санкций в обмен на разблокировку экспорта морем. По оценкам украинской власти, речь идет о как минимум 22 млн тонн зерна. Однако объем может к осени достичь и 60 млн тонн, если страна и дальше останется в ситуации блокирования экспорта россией. Западные чиновники обвиняют москву в использовании угрозы голода как оружия.