Україна цього сезону скоротила експорт зернових більш ніж на третину

Деталі

За наведеними даними Держмитслужби, станом на 15 липня, у 2022/23 маркетинговому році Україна експортувала на 328 тис. т, або на 35,4% менше, ніж на аналогічну дату 2021/22 МР.

Зокрема у 2022/23 МР на експорт вже відправлено:



пшениці - 119 тис. тонн;



ячменю - 40 тис. тонн;



кукурудзи - 435 тис. тонн.



Жита на експорт у цьому сезоні ще не відправляли.

Експорт борошна сягнув уже 1,7 тис. тонн.

Доповнення

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква заявив, що є "маленький оптимізм" щодо того, що країна, можливо, зможе вивозити зерно зокрема із портового міста Одеса, після переговорів у Стамбулі за участю рф.

росія, яка 24 лютого широкомасштабно вторглася в Україну, блокує вивіз зерна з морських портів України. Вимагає зняття деяких санкцій в обмін на розблокування експорту морем. За оцінками української влади, йдеться про щонайменше 22 млн тонн зерна. Однак обсяг може до осені досягти і 60 млн тонн, якщо країна й надалі залишиться в ситуації блокування експорту росією. Західні чиновники звинувачують москву у використанні загрози голоду як зброї.