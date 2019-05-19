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Украина победила на чемпионате мира по хортингу

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КИЕВ. 19 мая. УНН. На территории Кипра состоялся IV чемпионат мира по хортингу, в котором приняли участие 263 спортсменов из 7 стран, сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.

В соревнованиях приняли участие спортсмены от 8 лет в следующих возрастных категориях: юноши, кадеты, юниоры, взрослые, а заявка сборной Украины достигла 80 атлетов.

В итоге "сине-желтые" заняли первое общекомандное место, завоевав 32 "золотые", 24 "серебряные" и 16 бронзовых медалей среди всех возрастных категорий. Второе место завоевали спортсмены из Латвии, третье с Кипра.

"Практически все наши спортсмены вернулись с медалями. Взрослые почти все с" золотом ". Соревнования проходили в замечательной атмосфере на фоне моря и под открытым небом. Хочу отметить, что быть первыми становится все сложнее, спортсмены из других стран приезжают все более подготовленными. Нынешнему юношеском склада в будущем придется не просто держать нынешнюю планку. Но сейчас мы свою задачу выполнили - первое командное - это то о чем мы ехали на мировое первенство", - отметил вице-президент Украинской федерации хортинга Станислав Федоров.

Заметим, что хортинг - это молодой вид спортивных единоборств создан в Украине. Включает в себя самбо, джиу-джитсу, каратэ, тхэквондо, дзюдо.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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