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Україна тріумфувала на чемпіонаті світу з хортингу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. На території Кіпру відбувся ІV чемпіонат світу з хортингу, в якому взяли участь 263 спортсмени з 7 країн, повідомляє УНН з посиланням на Спортивний комітет України.

У змаганнях взяли участь спортсмени від 8 років у наступних вікових категоріях: юнаки, кадети, юніори, дорослі, а заявка збірної України сягнула 80 атлетів.

У підсумку "синьо-жовті" посіли перше загальнокомандне місце, здобувши 32 "золоті", 24 "срібні" та 16 бронзових медалей серед всіх вікових категорій. Друге місце вибороли спортсмени з Латвії, третє з Кіпру.

"Практично всі наші спортсмени повернулись із медалями. Дорослі майже всі з "золотом". Змагання відбувались в чудовій атмосфері на фоні моря та під відкритим небом. Хочу відзначити, що бути першими стає все складніше, спортсмени з інших країн приїжджають все більш підготовленими. Нинішньому юнацькому складу в майбутньому доведеться не просто тримати нинішню планку. Але зараз ми своє завдання виконали – перше командне – це те за чим ми їхали на світову першість", - зазначив віце-президент Української федерації хортингу Станіслав Федорів.

Зауважимо, що хортинг – це молодий вид спортивних єдиноборств створений в Україні. Включає в себе самбо, джиу-джитсу, карате, тхеквондо, дзюдо.

Українські Національні Новини

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