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Украина трижды просила США допросить Пола Манафорта в рамках уголовных дел - ГПУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины трижды направляла в компетентные органы Соединенных Штатов Америки запросы о международной правовой помощи, в которых, в том числе, просила допросить в качестве свидетеля экс-главу избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины в ответе на информационный запрос УНН.

Речь идет о допросе в рамках расследования уголовного производства по подозрению экс-министра юстиции Александра Лавриновича и еще нескольких человек в растрате 8,6 млн грн при привлечении иностранной компании для подготовки отчета по делу "Тимошенко против Украины". Но Пол Манафорт не был допрошен в США по просьбе Украины.

"Генеральной прокуратурой Украины 5 декабря 2014, 14 декабря 2015 и 24 марта 2016 в Департамент юстиции США направлены запросы о международно правовой помощи, в которых, среди прочего, ставился вопрос проведения допроса свидетелей, в том числе, Пола Манафорта", - говорится в сообщении.

Также, по информации прокуратуры, 9 сентября 2016 за подписью Генерального прокурора Украины на имя директора ФБР США Джеймса Брайона Коми было направлено письмо с просьбой выполнить эти запросы.

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"Однако указанные запросы выполнены лишь в части предоставления американской стороной документов, большинство из которых уже имелись у украинской стороны, а остальные запрашиваемые документы так и не были предоставлены. Не проведены по запросу украинской стороны и допросы свидетелей по этому делу", - указали в Генпрокуратуре.

Кроме того, по информации ГПУ, из США (по состоянию на 26 марта 2018) не поступали запросы о международной правовой помощи в Генеральную прокуратуру Украины по уголовным делам в отношении Пола Манафорта.

Как сообщал УНН, в ноябре 2017 начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщал, что готовятся новые запросы в Соединенные Штаты Америки с просьбой допросить американского политтехнолога Пола Манафорта.

 

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