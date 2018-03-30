Україна тричі просила США допитати Пола Манафорта у межах кримінальних справ – ГПУ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Генеральна прокуратура України тричі направляла до компетентних органів Сполучених Штатів Америки запити про міжнародну правову допомогу, в яких, в тому числі, просила допитати як свідка екс-голову виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Про це повідомили у Генеральній прокуратурі України у відповіді на інформаційний запит УНН.

Мова йде про допит в рамках розслідування кримінального провадження за підозрою екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича та ще кількох осіб у розтраті 8,6 млн грн під час залучення іноземної компанії для підготовки звіту у справі “Тимошенко проти України”. Але Пол Манафорт не був допитаний у США на прохання України.

“Генеральною прокуратурою України 5 грудня 2014, 14 грудня 2015 та 24 березня 2016 року до Департаменту юстиції США направлено запити про міжнародно правову допомогу, в яких, серед іншого, ставилося питання проведення допиту свідків, в тому числі, Пола Манафорта”, — йдеться у повідомленні.

Також, за інформацією прокуратури, 9 вересня 2016 року за підписом Генерального прокурора України на ім’я директора ФБР США Джеймса Брайона Комі було направлено лист з проханням виконати ці запити.

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“Проте, вказані запити виконані лише в частині надання американською стороною документів, більшість з яких була наявна в української сторони, а решта запитуваних документів так і не була надана. Не проведено за запитом української сторони і допити свідків у цій справі”, — вказали у Генпрокуратурі.

Крім того, за інформацією ГПУ, зі США (станом на 26 березня 2018 року) не надходили запити про міжнародну правову допомогу до Генеральної прокуратури України у кримінальних справах стосовно Пола Манафорта.

Як повідомляв УНН, у листопаді 2017 року начальник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомляв, готуються нові запити до Сполучених Штатів Америки із проханням допитати американського політтехнолога Пола Манафорта

 

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