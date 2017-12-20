Украина и США вновь проголосовали против резолюции о борьбе с нацизмом

Как и месяц назад, Украина и США были единственными странами, которые выступили против принятия документа. Еще 49 стран, в том числе Германия, Польша, Франция и другие страны Европейского союза, при голосовании воздержались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент поблагодарил друзьям украинского Крыма за поддержку резолюции Генассамблеи ООН

Представитель США непосредственно перед голосованием предложил 20 поправок к проекту резолюции. Российская делегация как основной автор заявила, что эти предложения “носят откровенно провокационный характер, поскольку направлены на коренное изменение сути и характера инициативы”. Сторона США предлагала удалить из резолюции целый ряд положений, в том числе пункт, в котором выражается обеспокоенность частым осквернением и разрушением памятников борцам с нацизмом. Предложение американской стороны было отклонено большинством голосов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Климкин о голосовании в ООН: эта резолюция по Крыму — самая сильная



В резолюции Генассамблея ООН выразила глубокую обеспокоенность “по поводу героизации в любой форме” нацистского движения и бывших членов организации “Ваффен СС”, в том числе путем сооружения им мемориалов, а также “непрерывных попыток осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны ”. Кроме того, в документе обращается внимание на активизацию нацистских групп и “увеличение числа мест, занимаемых представителями экстремистских партий расистского или ксенофобского направления в ряде национальных и местных парламентов”. В этой ситуации ГА призвала страны “принять конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования с тем, чтобы предотвратить пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны”.

Резолюции о противодействии нацизма принимаются Генассамблеей с 2005 года. В прошлом году аналогичный документ поддержали 136 государств, а против выступили все те же США и Украины. Еще 48 стран воздержались.

Напоминаем, 73 пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН одобрили резолюцию о ситуации с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе (Украина).