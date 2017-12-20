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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 100544 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100956 просмотра

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10 марта, 15:15 • 114212 просмотра

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Украина и США вновь проголосовали против резолюции о борьбе с нацизмом

Украина и США вновь проголосовали против резолюции о борьбе с нацизмом

Киев  •  УНН

 • 15392 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Генеральная Ассамблея ООН на пленарном заседании во вторник приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами дискриминационных практик, ежегодно вносимую Российской Федерацией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр новостей ООН.

Как и месяц назад, Украина и США были единственными странами, которые выступили против принятия документа. Еще 49 стран, в том числе Германия, Польша, Франция и другие страны Европейского союза, при голосовании воздержались.

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Представитель США непосредственно перед голосованием предложил 20 поправок к проекту резолюции. Российская делегация как основной автор заявила, что эти предложения “носят откровенно провокационный характер, поскольку направлены на коренное изменение сути и характера инициативы”. Сторона США предлагала удалить из резолюции целый ряд положений, в том числе пункт, в котором выражается обеспокоенность частым осквернением и разрушением памятников борцам с нацизмом. Предложение американской стороны было отклонено большинством голосов.

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В резолюции Генассамблея ООН выразила глубокую обеспокоенность “по поводу героизации в любой форме” нацистского движения и бывших членов организации “Ваффен СС”, в том числе путем сооружения им мемориалов, а также “непрерывных попыток осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны ”. Кроме того, в документе обращается внимание на активизацию нацистских групп и “увеличение числа мест, занимаемых представителями экстремистских партий расистского или ксенофобского направления в ряде национальных и местных парламентов”. В этой ситуации ГА призвала страны “принять конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования с тем, чтобы предотвратить пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны”.

Резолюции о противодействии нацизма принимаются Генассамблеей с 2005 года. В прошлом году аналогичный документ поддержали 136 государств, а против выступили все те же США и Украины. Еще 48 стран воздержались.

Напоминаем, 73 пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН одобрили резолюцию о ситуации с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе (Украина).

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