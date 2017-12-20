Україна та США знову проголосували проти резолюції про боротьбу з нацизмом

Як і місяць тому, Україна та США були єдиними країнами, які виступили проти прийняття документа. Ще 49 країн, в тому числі Німеччина, Польща, Франція та інші країни Європейського союзу, при голосуванні утрималися.

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Представник США безпосередньо перед голосуванням запропонував 20 поправок до проекту резолюції. Російська делегація як основний автор заявила, що ці пропозиції “носять відверто провокаційний характер, оскільки спрямовані на докорінну зміну суті і характеру ініціативи”. Сторона США пропонувала видалити з резолюції цілий ряд положень, у тому числі пункт, в якому висловлюється стурбованість частим оскверненням і руйнуванням пам’ятників борцям з нацизмом. Пропозиція американської сторони було відхилено переважною більшістю голосів.

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У резолюції Генасамблея ООН висловила глибоку стурбованість “з приводу героїзації в будь-якій формі” нацистського руху і колишніх членів організації “Ваффен СС”, в тому числі шляхом спорудження їм меморіалів, а також “безперервних спроб осквернення або руйнування пам’ятників, споруджених в пам’ять про тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни ”. Крім того, в документі звертається увага на активізацію нацистських груп і “збільшення числа місць, займаних представниками екстремістських партій расистського або ксенофобського спрямування в ряді національних і місцевих парламентів”. У цій ситуації ГА закликала країни “вжити конкретних заходів, в тому числі в законодавчій області і в сфері освіти з тим, щоб запобігти перегляду підсумків Другої світової війни і заперечення злочинів проти людяності та воєнних злочинів, скоєних під час Другої світової війни”.

Резолюції про протидію нацизму приймаються Генасамблеєю з 2005 року. У минулому році аналогічний документ підтримали 136 держав, а проти виступили всі ті ж США і Україна. Ще 48 країн утрималися.

Нагадаємо, на 73 пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН схвалили резолюцію про ситуацію із правами людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим і Севастополі (Україна).