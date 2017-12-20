Україна та США знову проголосували проти резолюції про боротьбу з нацизмом

ukru
Ексклюзив
07:23 • 6109 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
07:13 • 30173 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 50648 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 239434 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 236286 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 376910 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 254967 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 368847 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 228335 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 247541 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
75 %
752 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

27 березня, 00:00 • 81585 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

27 березня, 00:49 • 80399 перегляди
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

04:30 • 38496 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

05:14 • 57508 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 32495 перегляди
Публікації
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

07:13 • 30220 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 32495 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 176481 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 239447 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 376918 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 110992 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 101848 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 133546 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 150502 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 155456 перегляди
Актуальне
Україна та США знову проголосували проти резолюції про боротьбу з нацизмом

Україна та США знову проголосували проти резолюції про боротьбу з нацизмом

Київ • УНН

 • 15392 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Генеральна Асамблея ООН на пленарному засіданні у вівторок прийняла резолюцію про боротьбу з героїзацією нацизму, неонацизмом та іншими видами дискримінаційних практик, яка щорічно вноситься Російською Федерацією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр новин ООН.

Як і місяць тому, Україна та США були єдиними країнами, які виступили проти прийняття документа. Ще 49 країн, в тому числі Німеччина, Польща, Франція та інші країни Європейського союзу, при голосуванні утрималися.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент подякував друзям українського Криму за підтримку резолюції Генасамблеї ООН

Представник США безпосередньо перед голосуванням запропонував 20 поправок до проекту резолюції. Російська делегація як основний автор заявила, що ці пропозиції “носять відверто провокаційний характер, оскільки спрямовані на докорінну зміну суті і характеру ініціативи”. Сторона США пропонувала видалити з резолюції цілий ряд положень, у тому числі пункт, в якому висловлюється стурбованість частим оскверненням і руйнуванням пам’ятників борцям з нацизмом. Пропозиція американської сторони було відхилено переважною більшістю голосів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Клімкін про голосування в ООН: ця резолюція щодо Криму — найсильніша

У резолюції Генасамблея ООН висловила глибоку стурбованість “з приводу героїзації в будь-якій формі” нацистського руху і колишніх членів організації “Ваффен СС”, в тому числі шляхом спорудження їм меморіалів, а також “безперервних спроб осквернення або руйнування пам’ятників, споруджених в пам’ять про тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни ”. Крім того, в документі звертається увага на активізацію нацистських груп і “збільшення числа місць, займаних представниками екстремістських партій расистського або ксенофобського спрямування в ряді національних і місцевих парламентів”. У цій ситуації ГА закликала країни “вжити конкретних заходів, в тому числі в законодавчій області і в сфері освіти з тим, щоб запобігти перегляду підсумків Другої світової війни і заперечення злочинів проти людяності та воєнних злочинів, скоєних під час Другої світової війни”.

Резолюції про протидію нацизму приймаються Генасамблеєю з 2005 року. У минулому році аналогічний документ підтримали 136 держав, а проти виступили всі ті ж США і Україна. Ще 48 країн утрималися.

Нагадаємо, на 73 пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН схвалили резолюцію про ситуацію із правами людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим і Севастополі (Україна).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$72.89
Bitcoin
$87,358.10
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,067.45
Ethereum
$2,024.94