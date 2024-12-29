Під час ворожих обстрілів пошкоджено низку житлових будинків у 3 районах Донеччини, 231 людину евакуйовано - ОВА
Київ • УНН
За добу окупанти здійснили 6 обстрілів населених пунктів Донецької області, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру. З небезпечної зони евакуйовано 231 особу, серед яких 30 дітей.
Протягом доби російські війська шість разів обстріляли населені пункти Донеччини, а з лінії фронту було евакуйовано 231 людину, зокрема 30 дітей. Пише УНН з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
Всього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 231 людину, у тому числі 30 дітей
Покровський район:
У Мирнограді пошкоджено одну будівлю.
у Покровську — житловий будинок, а в селі Котлине внаслідок обстрілу загинула людина та пошкоджено будинок.
Краматорський район:
У Лимані пошкоджено два житлові будинки;
В Костянтинівці — чотири приватні будинки та гараж.
Бахмутський район:
У Часовоярській громаді пошкоджені сім приватних будинків, дві багатоповерхівки та промислова будівля.
У Сіверську постраждали п’ять житлових будинків.
Нагадаємо
Покровськ залишається найгарячішим напрямком на фронті, де за минулу добу відбулося 54 атаки. Російські війська намагаються прорвати оборону на околицях міста.