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Під час ворожих обстрілів пошкоджено низку житлових будинків у 3 районах Донеччини, 231 людину евакуйовано - ОВА

Київ • УНН

 • 29008 перегляди

За добу окупанти здійснили 6 обстрілів населених пунктів Донецької області, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру. З небезпечної зони евакуйовано 231 особу, серед яких 30 дітей.

Протягом доби російські війська шість разів обстріляли населені пункти Донеччини, а з лінії фронту було евакуйовано 231 людину, зокрема 30 дітей. Пише УНН з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Всього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 231 людину, у тому числі 30 дітей

- повідомив Філашкін.

Покровський район:

У Мирнограді пошкоджено одну будівлю.

у Покровську — житловий будинок, а в селі Котлине внаслідок обстрілу загинула людина та пошкоджено будинок.

Краматорський район:

У Лимані пошкоджено два житлові будинки;

В Костянтинівці — чотири приватні будинки та гараж.

Бахмутський район:

У Часовоярській громаді пошкоджені сім приватних будинків, дві багатоповерхівки та промислова будівля.

У Сіверську постраждали п’ять житлових будинків.

Нагадаємо 

Покровськ залишається найгарячішим напрямком на фронті, де за минулу добу відбулося 54 атаки. Російські війська намагаються прорвати оборону на околицях міста.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоВійна
donetskДонецьк

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