Во время вражеских обстрелов поврежден ряд жилых домов в 3 районах Донецкой области, 231 человек эвакуирован - ОВА
Киев • УНН
За сутки оккупанты совершили 6 обстрелов населенных пунктов Донецкой области, повредив жилые дома и инфраструктуру. Из опасной зоны эвакуирован 231 человек, среди которых 30 детей.
В течение суток российские войска шесть раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, а с линии фронта был эвакуирован 231 человек, в том числе 30 детей. Пишет УНН со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.
Всего за сутки россияне 6 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуирован 231 человек, в том числе 30 детей
Покровский район:
В Мирнограде повреждено одно здание.
в Покровске - жилой дом, а в селе Котлино в результате обстрела погиб человек и поврежден дом.
Краматорский район:
В Лимане повреждены два жилых дома;
В Константиновке - четыре частных дома и гараж.
Бахмутский район:
В Часовоярской громаде повреждены семь частных домов, две многоэтажки и промышленное здание.
В Северске пострадали пять жилых домов.
Напомним
Покровск остается самым горячим направлением на фронте, где за минувшие сутки произошло 54 атаки. Российские войска пытаются прорвать оборону на окраинах города.