Во время вражеских обстрелов поврежден ряд жилых домов в 3 районах Донецкой области, 231 человек эвакуирован - ОВА

В течение суток российские войска шесть раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, а с линии фронта был эвакуирован 231 человек, в том числе 30 детей. Пишет УНН со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

Всего за сутки россияне 6 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуирован 231 человек, в том числе 30 детей - сообщил Филашкин.

Покровский район:

В Мирнограде повреждено одно здание.

в Покровске - жилой дом, а в селе Котлино в результате обстрела погиб человек и поврежден дом.

Краматорский район:

В Лимане повреждены два жилых дома;

В Константиновке - четыре частных дома и гараж.

Бахмутский район:

В Часовоярской громаде повреждены семь частных домов, две многоэтажки и промышленное здание.

В Северске пострадали пять жилых домов.

Напомним

Покровск остается самым горячим направлением на фронте, где за минувшие сутки произошло 54 атаки. Российские войска пытаются прорвать оборону на окраинах города.