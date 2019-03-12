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Украина и США разработали план сотрудничества для уменьшения биологической угрозы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Вчера, 11 марта, Украина и США обсудили 5-летний план сотрудничества для уменьшения биологической угрозы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужба.

Председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа и представители Программы уменьшения биологической угрозы (ПЗБЗ) обсудили 5-летний план сотрудничества (Концепция деятельности).

"В ходе встречи стороны обсудили многолетнее сотрудничество в рамках Программы уменьшения биологической угрозы, а также подробно остановились на вопросах дальнейшего сотрудничества в рамках Концепции действий для Госпродпотребслужбы. Участники обсудили вопросы обращения с коллекцией особо опасных микроорганизмов, расширение систем управления с биорисками в национальных лабораториях Госпродпотребслужбы, реформирование нормативно-правовой базы по управлению биорисков на национальном уровне, совершенствование системы надзора за особо опасными микроорганизмами и прочее", - говорится в сообщении.

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На встрече стороны проанализировали пути обеспечения соблюдения стандартов качества диагностики в национальных и региональных лабораториях Госпродпотребслужбы, в частности, проведение учений для специалистов лабораторий.

Напомним, в течение прошлого года Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предупредила 63 случая завоза в Украину опасных объектов.

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