Украина и США разработали план сотрудничества для уменьшения биологической угрозы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Вчера, 11 марта, Украина и США обсудили 5-летний план сотрудничества для уменьшения биологической угрозы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужба.
Председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа и представители Программы уменьшения биологической угрозы (ПЗБЗ) обсудили 5-летний план сотрудничества (Концепция деятельности).
"В ходе встречи стороны обсудили многолетнее сотрудничество в рамках Программы уменьшения биологической угрозы, а также подробно остановились на вопросах дальнейшего сотрудничества в рамках Концепции действий для Госпродпотребслужбы. Участники обсудили вопросы обращения с коллекцией особо опасных микроорганизмов, расширение систем управления с биорисками в национальных лабораториях Госпродпотребслужбы, реформирование нормативно-правовой базы по управлению биорисков на национальном уровне, совершенствование системы надзора за особо опасными микроорганизмами и прочее", - говорится в сообщении.
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На встрече стороны проанализировали пути обеспечения соблюдения стандартов качества диагностики в национальных и региональных лабораториях Госпродпотребслужбы, в частности, проведение учений для специалистов лабораторий.
Напомним, в течение прошлого года Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предупредила 63 случая завоза в Украину опасных объектов.