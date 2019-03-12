Україна та США розробили план співробітництва задля зменшення біологічної загрози
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Вчора, 11 березня, Україна та США обговорили 5-річний план співробітництва задля зменшення біологічної загрози. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби.
Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа та представники Програми зменшення біологічної загрози (ПЗБЗ) обговорили 5-річний план співробітництва (Концепцію діяльності).
“В ході зустрічі сторони обговорили багаторічну співпрацю в рамках Програми зменшення біологічної загрози, а також детально зупинились на питаннях подальшої співпраці в рамках Концепції дій для Держпродспоживслужби. Учасники обговорили питання поводження із колекцією особливо небезпечних мікроорганізмів, розширення систем управління біоризиками у національних лабораторіях Держпродспоживслужби, реформування нормативно-правової бази з управління біоризиками на національному рівні, вдосконалення системи нагляду за особливо небезпечними мікроорганізмами та інше”, — йдеться у повідомленні.
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На зустрічі сторони проаналізували шляхи забезпечення дотримання стандартів якості діагностики в національних і регіональних лабораторіях Держпродспоживслужби, зокрема, проведення навчань для фахівців лабораторій.
Нагадаємо, протягом минулого року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів попередила 63 випадки завезення в Україну небезпечних об’єктів.