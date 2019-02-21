В Україну понад півсотні разів намагались завезти небезпечну продукцію — Держпродспоживслужба
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Протягом минулого року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів попередила 63 випадки завезення в Україну небезпечних об’єктів. Про це заявив Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа, у четвер, у Києві під час презентації публічного звіту, передає кореспондент УНН.
“Ми маємо інформацію у сфері фіто санітарного контролю. У нас є певна кількість випадків постачання продукції, що не відповідає фітосанітарним вимогам, зокрема в частині під карантинних організмів”, — зазначив Лапа.
Так, відповідно до звіту, минулого року було попереджено 63 випадки завезення в Україну небезпечних об’єктів, що не відповідають фітосанітарним вимогам.
“Надходження такої продукції на український ринок забороняється, тобто воно повертається до країни призначення. Загалом майже тисяча нотифікацій нашим закордонним партнерам щодо невідповідності продуктів вимогам українського законодавства”, — додав Лапа.
Як повідомляв УНН, минулого року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів здійснила близько 6 тис. обмежувальних заходів щодо продукції, яка не відповідає встановленим вимогам у рамках здійснення ринкового контролю.