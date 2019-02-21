В Україну понад півсотні разів намагались завезти небезпечну продукцію — Держпродспоживслужба

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Протягом минулого року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів попередила 63 випадки завезення в Україну небезпечних об’єктів. Про це заявив Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа, у четвер, у Києві під час презентації публічного звіту, передає кореспондент УНН.