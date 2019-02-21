В Украине более полусотни раз пытались завезти опасную продукцию - Держпродспоживслужба

"Мы располагаем информацией в сфере фитосанитарного контроля. У нас есть определенное количество случаев поставки продукции, которая не соответствует фитосанитарным требованиям, в частности в части под карантинных организмов", - отметил Лапа.

Так, согласно отчету, в прошлом году было предотвращено 63 случая завоза в Украину опасных объектов, не отвечающих фитосанитарным требованиям.

"Поступление такой продукции на украинский рынок запрещается, то есть оно возвращается в страну назначения. В общем почти тысяча нотификаций нашим зарубежным партнерам о несоответствии продуктов требованиям украинского законодательства", - добавил Лапа.

Как сообщал УНН, в прошлом году Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей осуществила около 6 тыс. ограничительных мер в отношении продукции, не соответствующей установленным требованиям в рамках осуществления рыночного контроля.



