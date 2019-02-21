Держпродспоживслужба здійснила близько 6 тис. заходів щодо продуктів-порушників

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Протягом минулого року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів здійснила близько 6 тис. обмежувальних заходів щодо продукції, яка не відповідає встановленим вимогам у рамках здійснення ринкового контролю. Про це заявив голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа, під час презентації публічного звіту, у четвер у Києві, передає кореспондент УНН.