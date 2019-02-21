Держпродспоживслужба здійснила близько 6 тис. заходів щодо продуктів-порушників
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Протягом минулого року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів здійснила близько 6 тис. обмежувальних заходів щодо продукції, яка не відповідає встановленим вимогам у рамках здійснення ринкового контролю. Про це заявив голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа, під час презентації публічного звіту, у четвер у Києві, передає кореспондент УНН.
“Сфера ринкового нагляду. По тих напрямках, які ми здійснюємо, ми проводили планові і позапланові перевірки, і здійснили 2646 перевірок в минулому році. Обмежувальних заходів у минулому році було здійснено майже 6 тис. (5882), у деяких випадках, в рамках однієї перевірки, перевірялось декілька найменувань продукції, тому статистика обмежувальних заходів вища, ніж кількість перевірок. Основні напрямки — електропобутові прилади, дитячі іграшки, все те, що несе ризик здоров’я та певною мірою життю громадян, дітей, і ми власне на цьому фокусуємо свою увагу”, — сказав Лапа.
За його словами, також було виявлено порушення у сфері дотримання законодавства про рекламу.
Основні порушення (82% ) — це зовнішня реклама. Решта — реклама у друкованих ЗМІ ( 6%), реклама на ТБ та радіо (1%), реклама на транспорті (4%) та внутрішня реклама (6%).
“В деяких випадках рекламуються акції, некоректно відображається розмір знижок. Багато випадків, коли реклама з порушенням ознак гендерної рівності”, — додав він.
Нагадаємо, Держпродспоживслужба у 2018 року встановила понад 2 тисячі порушень законодавства про рекламу, переглянувши більше 20,2 тисячі рекламних носіїв. На порушників накладено 2,8 млн грн штрафу.