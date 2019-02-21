Госпродпотребслужба осуществила около 6 тыс. мероприятий по продуктам-нарушителям

"Сфера рыночного надзора. По тем направлениям, которые мы совершаем, мы проводили плановые и внеплановые проверки, и осуществили 2646 проверок в прошлом году. Ограничительных мер в прошлом году было совершено почти 6 тыс. (5882), в некоторых случаях, в рамках одной проверки, проверялось несколько наименований продукции, поэтому статистика ограничительных мер выше, чем количество проверок. Основные направления - электробытовые приборы, детские игрушки, все то, что несет риск здоровью и в определенной степени жизни граждан, детей, и мы собственно на этом фокусируем свое внимание", - сказал Лапа.

По его словам, также были выявлены нарушения в сфере соблюдения законодательства о рекламе.

Основные нарушения (82%) - это наружная реклама. Остальные - реклама в печатных СМИ (6%), реклама на ТВ и радио (1%), реклама на транспорте (4%) и внутренняя реклама (6%).

"В некоторых случаях рекламируются акции, некорректно отображается размер скидок. Много случаев, когда реклама с нарушением признаков гендерного равенства", - добавил он.

Напомним, Госпродпотребслужба В 2018 году установила более 2 тысяч нарушений законодательства о рекламе, просмотрев более 20,2 тысячи рекламных носителей. На нарушителей наложены 2,8 млн грн штрафа.