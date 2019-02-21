Госпродпотребслужба осуществила около 6 тыс. мероприятий по продуктам-нарушителям
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В течение прошлого года Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей осуществила около 6 тыс. ограничительных мер в отношении продукции, не соответствующей установленным требованиям в рамках осуществления рыночного контроля. Об этом заявил председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа, во время презентации публичного отчета, в четверг в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Сфера рыночного надзора. По тем направлениям, которые мы совершаем, мы проводили плановые и внеплановые проверки, и осуществили 2646 проверок в прошлом году. Ограничительных мер в прошлом году было совершено почти 6 тыс. (5882), в некоторых случаях, в рамках одной проверки, проверялось несколько наименований продукции, поэтому статистика ограничительных мер выше, чем количество проверок. Основные направления - электробытовые приборы, детские игрушки, все то, что несет риск здоровью и в определенной степени жизни граждан, детей, и мы собственно на этом фокусируем свое внимание", - сказал Лапа.
По его словам, также были выявлены нарушения в сфере соблюдения законодательства о рекламе.
Основные нарушения (82%) - это наружная реклама. Остальные - реклама в печатных СМИ (6%), реклама на ТВ и радио (1%), реклама на транспорте (4%) и внутренняя реклама (6%).
"В некоторых случаях рекламируются акции, некорректно отображается размер скидок. Много случаев, когда реклама с нарушением признаков гендерного равенства", - добавил он.
Напомним, Госпродпотребслужба В 2018 году установила более 2 тысяч нарушений законодательства о рекламе, просмотрев более 20,2 тысячи рекламных носителей. На нарушителей наложены 2,8 млн грн штрафа.