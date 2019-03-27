Украина и Словакия обсудили сотрудничество в области АПК
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. И.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева встретилась с вице-премьер-министром, министром сельского хозяйства и развития сельских территорий Словакии Габриелой Матечною и обсудили состояние и перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в области АПК. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
"Руководители аграрных ведомств обсудили состояние и перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в области АПК между странами и возможности активизации прямого двустороннего диалога между аграрными ведомствами", - говорится в сообщении.
Напомним, и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева встретилась с новым чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Украине Манучехр Моради. На встрече стороны обсудили возможности сотрудничества между аграрными ведомствами двух стран.