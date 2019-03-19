Україна та Іран обговорили співпрацю в секторі АПК
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В.о. Міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева зустрілася із новопризначеним надзвичайним і повноважним послом Ісламської Республіки Іран в Україні Манучехр Мораді. На зустрічі сторони обговорили можливості співробітництва між аграрними відомствами двох країн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Урядового порталу.
Трофімцева наголосила, що наразі на розгляді іранської сторони знаходяться три проекти Меморандумів про співробітництво в галузі АПК.
“Зокрема, це Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством сільськогосподарського джихаду Ісламської Республіки Іран в галузі сільського господарства. Та два проекти документів про співпрацю за напрямами ветеринарії та фіто санітарії”, — йдеться у повідомленні.
Посол Ірану висловив зацікавленість, щодо співпраці, а особливо в поглиблені співпраці в сільському господарстві та запевнив у сприянні, зі свого боку.
Нагадаємо, Україна і Республіка Словенія розширять торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю в агропромисловому комплексі (АПК).