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Україна та Іран обговорили співпрацю в секторі АПК

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. В.о. Міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева зустрілася із новопризначеним надзвичайним і повноважним послом Ісламської Республіки Іран в Україні Манучехр Мораді. На зустрічі сторони обговорили можливості співробітництва між аграрними відомствами двох країн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Урядового порталу.

Україна та Іран обговорили співпрацю в секторі АПК

Трофімцева наголосила, що наразі на розгляді іранської сторони знаходяться три проекти Меморандумів про співробітництво в галузі АПК.

“Зокрема, це Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством сільськогосподарського джихаду Ісламської Республіки Іран в галузі сільського господарства. Та два проекти документів про співпрацю за напрямами ветеринарії та фіто санітарії”, — йдеться у повідомленні.

Посол Ірану висловив зацікавленість, щодо співпраці, а особливо в поглиблені співпраці в сільському господарстві та запевнив у сприянні, зі свого боку.

Нагадаємо, Україна і Республіка Словенія розширять торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю в агропромисловому комплексі (АПК).

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