Украина и Иран обсудили сотрудничество в секторе АПК

Трофимцева отметила, что сейчас на рассмотрении иранской стороны находятся три проекта меморандумов о сотрудничестве в области АПК.

"В частности, это Меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран в области сельского хозяйства. И два проекта документов о сотрудничестве по направлениям ветеринарии и фито санитарии", - говорится в сообщении.

Посол Ирана выразил заинтересованность, о сотрудничестве, а особенно в углубленные сотрудничества в сельском хозяйстве и заверил в содействии, со своей стороны.

Напомним, Украина и Республика Словения расширят торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество в агропромышленном комплексе (АПК).



