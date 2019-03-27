Україна та Словаччина обговорили співпрацю в галузі АПК
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В.о. Міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева зустрілась з віце-прем’єр-міністром, міністром сільського господарства та розвитку сільських територій Словаччини Габріелою Матечною та обговорили стан та перспективи розширення торговельно-економічної та інвестиційної співпраці в галузі АПК. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
“Керівники аграрних відомств обговорили стан та перспективи розширення торговельно-економічної та інвестиційної співпраці в галузі АПК між країнами та можливості активізації прямого двостороннього діалогу між аграрними відомствами”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в.о. Міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева зустрілася із новопризначеним надзвичайним і повноважним послом Ісламської Республіки Іран в Україні Манучехр Мораді. На зустрічі сторони обговорили можливості співробітництва між аграрними відомствами двох країн.