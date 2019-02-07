Украина и Швеция обменялись победами на старте матча Кубка Федерации
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Матч Кубка Федерации в Первой группе Евро-Африканской зоны Украины — Швеция начался с победы Дайаны Ястремской и поражения Леси Цуренко, передает УНН.
В стартовой встрече встретились вторые номера сборных. Ястремская в двух сетах преодолела сопротивление Йоханны Ларссон - 6:4, 6:2.
Зато в битве первых ракеток сборных Леся Цуренко уступила Ребекки Петерсон, взяв лишь два гейма за весь поединок - 0:6, 2:6.
Отметим, что дальше на команды ожидает парная встреча с участием Н.Киченок/Костюк против Бьёрклунд/Листер.