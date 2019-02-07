Україна та Швеція обмінялися перемогами на старті матчу Кубку Федерації
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Матч Кубку Федерації у Першій групі Євро-Африканської зони Україна – Швеція розпочався із перемоги Даяни Ястремської та поразки Лесі Цуренко, передає УНН.
У стартовій зустрічі зустрілися другі номера збірних. Ястремська в двох сетах подолала опір Йоханни Ларсон – 6:4, 6:2.
Натомість у битві перших ракеток збірних Леся Цуренко поступилася Ребеккі Петерсон, взявши лише два гейми за весь поєдинок – 0:6, 2:6.
Зазначимо, що далі на команди очікує парна зустріч за участі Н.Кіченок/Костюк проти Бйорклунд/Лістер.