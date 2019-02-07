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Україна та Швеція обмінялися перемогами на старті матчу Кубку Федерації

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Матч Кубку Федерації у Першій групі Євро-Африканської зони Україна – Швеція розпочався із перемоги Даяни Ястремської та поразки Лесі Цуренко, передає УНН.

У стартовій зустрічі зустрілися другі номера збірних. Ястремська в двох сетах подолала опір Йоханни Ларсон – 6:4, 6:2.

Натомість у битві перших ракеток збірних Леся Цуренко поступилася Ребеккі Петерсон, взявши лише два гейми за весь поєдинок – 0:6, 2:6.

Зазначимо, що далі на команди очікує парна зустріч за участі Н.Кіченок/Костюк проти Бйорклунд/Лістер.

Українські Національні Новини

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