Украина и Польша обсудили пути возобновления процесса поисковых и эксгумационных работ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Варшаве на заседании Консультационного комитета Президентов Украины и Польши обсудили пути возобновления процесса поисковых и эксгумационных работ в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Стороны обсудили пути возобновления процесса поисковых и эксгумационных работ в Украине", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации пресс-службы, в контексте непостоянного членства Польши в Совете Безопасности ООН обсудили дальнейшие усилия с целью консолидации международного сообщества для предоставления Украине практической поддержки в противодействии российской агрессии и освобождении незаконно удерживаемых Российской Федерацией украинских заключенных, в том числе военных моряков, захваченных в плен вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Было решено усилить сотрудничество по вопросам безопасности, в том числе энергетической безопасности, а также противодействия проекту "Северный поток-2".
Стороны подчеркнули важность активизации трансграничного, экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Польшей.
Делегации рассмотрели ход выполнения достигнутых на высшем уровне договоренностей, а также определили приоритетные направления работы двусторонних институциональных механизмов.
Украинская сторона пригласила польскую сторону провести следующее заседание Комитета в этом году в Украине.
Как сообщал УНН, польский Институт национальной памяти рекомендовал местным властям страны снести 75 памятников - в их числе памятники солдатам Красной армии, партизанам СССР и военнопленным.
Украина будет продолжать переговоры с Польшей о восстановлении памятника воинам Украинской повстанческой армии в польском селе Грушовичи.