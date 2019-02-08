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Україна та Польша обговорили шляхи відновлення процесу пошукових та ексгумаційних робіт

Київ • УНН

 • 6918 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Варшаві на засіданні Консультаційного комітету Президентів України та Польщі обговорили шляхи відновлення процесу пошукових та ексгумаційних робіт в Україні, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

“Сторони обговорили шляхи відновлення процесу пошукових та ексгумаційних робіт в Україні”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, за інформацією прес-служби, у контексті непостійного членства Польщі у Раді Безпеки ООН було обговорено подальші зусилля з метою консолідації міжнародної спільноти для надання Україні практичної підтримки у протидії російській агресії та звільненні незаконно утримуваних Російською Федерацією українських в’язнів, у тому числі військових моряків, захоплених у полон поблизу Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Було вирішено посилити співробітництво з безпекових питань, у тому числі щодо енергетичної безпеки, а також протидії проекту “Північний потік-2”.

Сторони підкреслили важливість активізації транскордонного, економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Польщею.

Делегації розглянули хід виконання досягнутих на найвищому рівні домовленостей, а також визначили пріоритетні напрямки роботи двосторонніх інституційних механізмів.

Українська сторона запросила польську сторону провести наступне засідання Комітету цього року в Україні.

Як повідомляв УНН, польський Інститут національної пам'яті рекомендував місцевій владі країни знести 75 пам'ятників - в їх числі пам'ятники солдатам Червоної армії, партизанам СРСР і військовополоненим.

Україна буде продовжувати переговори з Польщею про відновлення пам'ятника воїнам Української повстанської армії в польському селі Грушовічі.

Українські Національні Новини

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