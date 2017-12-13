Украина и Польша на уровне вице-премьеров усилят сотрудничество комиссии в исторических вопросах

"Мы договорились с господином президентом в ближайшее время повысить уровень комиссии по сотрудничеству в исторических вопросах. Обратиться к нашим правительствам. Уровень комиссии должен быть на уровне вице-премьер-министров. С нашей стороны мы предполагаем, что это должен быть вице-премьер Розенко. Кто будет с польской стороны, я думаю, что это скажет господин президент (Дуда - ред.)", - сказал Порошенко.

Президент уверен, что удастся продемонстрировать достаточно быстрый и значительный прогресс в этом направлении.

"Мы ожидаем, что комиссия соберется в ближайшее время. И в результате эффективной разговора мы сможем наконец дать зеленый свет для продолжения процесса научного изучения, эксгумации, сохранения памятников, недопущение вандализма", - отметил Глава государства.

Напомним, Климкин призвал украинских и польских политиков прекратить виртуальные разговоры вокруг истории.