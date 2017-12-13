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Україна та Польща на рівні віце-прем’єрів посилять співпрацю комісії в історичних питаннях

Україна та Польща на рівні віце-прем’єрів посилять співпрацю комісії в історичних питаннях

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Україна та Польща домовилися поглибити співпрацю комісії в історичних питаннях. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час спільного брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Харкові, передає УНН.

“Ми домовилися з паном президентом найближчим часом підвищити рівень комісії по співпраці в історичних питаннях. Звернутися до наших урядів. Рівень комісії має бути на рівні віце-прем’єр-міністрів. З нашого боку ми передбачаємо, що це має бути віце-прем’єр Розенко. Хто буде з польського боку, я думаю, що це скаже пан президент (Дуда - ред.)”, — сказав Порошенко.

Президент упевнений, що вдасться продемонструвати достатньо швидкий і значний прогрес у цьому напрямку.

“Ми очікуємо, що комісія збереться найближчим часом. І внаслідок ефективної розмови ми зможемо нарешті дати зелене світло для продовження процесу наукового вивчення, ексгумації, збереження пам’ятників, недопущення вандалізму”, — зазначив Глава держави.

Нагадаємо, Клімкін закликав українських і польських політиків припинити віртуальні розмови навколо історії.

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