Украина и Германия сегодня объявят о создании нового совместного оборонного предприятия - Камышин в комментарии Politico
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин анонсировал создание оборонного предприятия между Rheinmetall и "Укроборонпромом". Об этом Украина и Германия объявят сегодня, сказал он в комментарии Politico, информирует УНН.
Детали
По словам Камышина, ожидается, что сегодня, 24 октября, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявят о создании нового совместного предприятия между Rheinmetall и украинской оборонной компанией "Укроборонпром".
В конце сентября Федеральное ведомство по борьбе с картелями Германии дало добро на заключение соглашения о сотрудничестве после проведения экспертизы, которая показала, что предлагаемое предприятие "не приведет к каким-либо дублирующим действиям в плане конкуренции в Германии".
По мнению Камышина, главное - строить планы на долгосрочную перспективу.
"Эта война может длиться десятилетиями", - сказал он. Также добавил, что "русские всегда могут вернуться".
Ранее
23 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германия во вторник объявит хорошую новость для Украины.