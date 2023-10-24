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Украина и Германия сегодня объявят о создании нового совместного оборонного предприятия - Камышин в комментарии Politico

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин анонсировал создание оборонного предприятия между Rheinmetall и "Укроборонпромом". Об этом Украина и Германия объявят сегодня, сказал он в комментарии Politico, информирует УНН.

Украина и Германия сегодня объявят о создании нового совместного оборонного предприятия - Камышин в комментарии Politico

Детали

По словам Камышина, ожидается, что сегодня, 24 октября, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявят о создании нового совместного предприятия между Rheinmetall и украинской оборонной компанией "Укроборонпром".

В конце сентября Федеральное ведомство по борьбе с картелями Германии дало добро на заключение соглашения о сотрудничестве после проведения экспертизы, которая показала, что предлагаемое предприятие "не приведет к каким-либо дублирующим действиям в плане конкуренции в Германии".

По мнению Камышина, главное - строить планы на долгосрочную перспективу.

"Эта война может длиться десятилетиями", - сказал он. Также добавил, что "русские всегда могут вернуться".

Ранее

23 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германия во вторник объявит хорошую новость для Украины.

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