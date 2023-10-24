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Україна та Німеччина сьогодні оголосять про створення нового спільного оборонного підприємства - Камишін у коментарі Politico

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін анонсував створення оборонного підприємства між Rheinmetall і "Укроборонпромом". Про це Україна та Німеччина оголосять сьогодні, сказав він у коментарі Politico, інформує УНН.

Україна та Німеччина сьогодні оголосять про створення нового спільного оборонного підприємства - Камишін у коментарі Politico

Деталі

За словами Камишина, очікується, що сьогодні, 24 жовтня, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосять про створення нового спільного підприємства між Rheinmetall і українською оборонною компанією "Укроборонпром".

Наприкінці вересня Федеральне відомство по боротьбі з картелями Німеччини дало добро на укладення угоди про співпрацю після проведення експертизи, яка засвідчила, що пропоноване підприємство "не призведе до будь-яких дубльованих дій у плані конкуренції в Німеччині".

На думку Камишина, головне - будувати плани на довгострокову перспективу.

"Ця війна може тривати десятиліттями", - сказав він. Також додав, що "росіяни завжди можуть повернутися".

Раніше

23 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина у вівторок оголосить хорошу новину для України.

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