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Кулеба заявив про хорошу новину від Німеччини завтра

Київ • УНН

 • 344986 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Німеччина завтра, 24 жовтня, оголосить хорошу новину для України, однак подробиці, що це за новина, поки залишаються невідомими. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини, передає УНН.

Кулеба заявив про хорошу новину від Німеччини завтра

Цитата

«Завтра від Німеччини прийде одна хороша новина. Не буду поки що спойлерити, але ви все про неї почуєте», – сказав Кулеба.

Деталі

За словами очільника МЗС, Україна досягла значних результатів у питанні виробництва власного озброєння.

Він нагадав, що недавно у Києві відбувся форум оборонних індустрій, під час якого вдалося домовитися про чіткі меморандуми, контракти та альянси.

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