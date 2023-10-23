Кулеба заявил о хорошей новости от Германии завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Германия завтра, 24 октября, объявит хорошую новость для Украины, однако подробности, что это за новость, пока остаются неизвестными. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального информационного телемарафона Единые новости, передает УНН.
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«Завтра от Германии придет одна хорошая новость. Не буду пока что спойлерить, но вы все о ней услышите», – сказал Кулеба.
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По словам главы МИД, Украина достигла значительных результатов в вопросе производства собственного вооружения.
Он напомнил, что недавно в Киеве состоялся форум оборонных индустрий, во время которого удалось договориться о четких меморандумах, контрактах и альянсах.
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