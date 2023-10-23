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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кулеба заявил о хорошей новости от Германии завтра

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Германия завтра, 24 октября, объявит хорошую новость для Украины, однако подробности, что это за новость, пока остаются неизвестными. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального информационного телемарафона Единые новости, передает УНН.

Кулеба заявил о хорошей новости от Германии завтра

Цитата

«Завтра от Германии придет одна хорошая новость. Не буду пока что спойлерить, но вы все о ней услышите», – сказал Кулеба.

Детали

По словам главы МИД, Украина достигла значительных результатов в вопросе производства собственного вооружения.

Он напомнил, что недавно в Киеве состоялся форум оборонных индустрий, во время которого удалось договориться о четких меморандумах, контрактах и альянсах.

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