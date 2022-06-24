Украина и Молдова будут быстро браться за реформы, - Урсула фон дер Ляйен
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг заявила, что она убеждена, что Украина и Молдова будут двигаться как можно скорее для внедрения необходимых реформ. Об этом сообщает УНН.
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“Не может быть лучшего знака надежды для граждан Украины, Молдовы и Грузии в эти беспокойные времена”, — сказала она журналистам на полях саммита ЕС в Брюсселе после того, как обе страны получили статус кандидата в ЕС, добавив, что они все еще должны “делать домашнюю работу”.
“Я глубоко убеждена, что наше решение, которое мы приняли сегодня, укрепляет всех нас. Оно укрепляет Украину, Молдову и Грузию перед лицом российской агрессии”, — сказала она.
“И это укрепляет Европейский Союз, потому что еще раз показывает миру, что ЕС является единственным и сильным перед лицом внешних угроз”, — добавила Урсула фон дер Ляен
Напомним
Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС.