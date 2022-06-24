Україна та Молдова будуть швидко братися за реформи, - Урсула фон дер Ляєн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у четвер заявила, що вона переконана, що Україна та Молдова рухатимуться якомога швидше для впровадження необхідних реформ. Про це повідомляє УНН.
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“Не може бути кращого знаку надії для громадян України, Молдови та Грузії в ці неспокійні часи”, — сказала вона журналістам на полях саміту ЄС у Брюсселі після того, як обидві країни отримали статус кандидата в ЄС, додавши, що вони все ще мають “робити домашню роботу”.
“Я глибоко переконана, що наше рішення, яке ми прийняли сьогодні, зміцнює всіх нас. Воно зміцнює Україну, Молдову та Грузію перед обличчям російської агресії”, — сказала вона.
“І це зміцнює Європейський Союз, тому що ще раз показує світові, що ЄС є єдиним і сильним перед обличчям зовнішніх загроз”, — додала Урсула фон дер Ляєн
Нагадаємо
Європейська рада надала Україні та Молдові статус кандидата на членство в ЄС.