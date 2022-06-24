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Україна та Молдова будуть швидко братися за реформи, - Урсула фон дер Ляєн

Україна та Молдова будуть швидко братися за реформи, - Урсула фон дер Ляєн

Київ • УНН

 • 160189 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у четвер заявила, що вона переконана, що Україна та Молдова рухатимуться якомога швидше для впровадження необхідних реформ. Про це повідомляє УНН.

Цитата

“Не може бути кращого знаку надії для громадян України, Молдови та Грузії в ці неспокійні часи”, — сказала вона журналістам на полях саміту ЄС у Брюсселі після того, як обидві країни отримали статус кандидата в ЄС, додавши, що вони все ще мають “робити домашню роботу”.

“Я глибоко переконана, що наше рішення, яке ми прийняли сьогодні, зміцнює всіх нас. Воно зміцнює Україну, Молдову та Грузію перед обличчям російської агресії”, — сказала вона.

“І це зміцнює Європейський Союз, тому що ще раз показує світові, що ЄС є єдиним і сильним перед обличчям зовнішніх загроз”, — додала Урсула фон дер Ляєн

Нагадаємо

Європейська рада надала Україні та Молдові статус кандидата на членство в ЄС.

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