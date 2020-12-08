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Украина и Кувейт хотят ввести прямое авиасообщение

Украина и Кувейт хотят ввести прямое авиасообщение

Киев  •  УНН

 • 12343 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Украина и Кувейт хотят ввести прямое авиасообщение. Кроме того, заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник во время встречи с послом Кувейта в Украине Рашидом аль-Адвани призвал к дальнейшему развитию торгового и инвестиционного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает УНН.

"Собеседники выразили заинтересованность в дальнейшем развитии торгового и инвестиционного сотрудничества. Заместитель министра отметил готовность украинской стороны к проведению в Киеве Пятого заседания Межправительственной комиссии по вопросам экономического, технического и торгового сотрудничества в 2021 году после нормализации эпидемической ситуации", - говорится в сообщении.

Также украинский дипломат подчеркнул заинтересованность Украины в увеличении кувейтскими партнерами инвестиционного портфолио в украинской экономике. Дипломаты договорились активизировать вопрос введения прямого авиасообщения между Украиной и Кувейтом, что позволит увеличить экономические контакты между двумя странами.

"Свободное движение туристических потоков и бизнес контактов между Украиной и Кувейтом - один из приоритетов нашего двустороннего сотрудничества. Отмена нашей страной виз для граждан Кувейта стало одним из шагов в этом направлении", - отметил Дмитрий Сеник.

Добавим, что Дмитрий Сеник поздравил главу дипломатической миссии Кувейта в Киеве с проведением 5 декабря парламентских выборов в его стране и выразил надежду на активизацию политического диалога между двумя странами. Стороны договорились провести в ближайшее время очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Украины и Кувейта.

Добавим, что сегодня Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов возглавил комитет Постоянного арбитражного суда.

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