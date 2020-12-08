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Україна та Кувейт хочуть запровадити пряме авіасполучення

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Україна та Кувейт хочуть запровадити пряме авіасполучення. Крім того, заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік під час зустрічі з послом Кувейту в Україні Рашидом аль-Адвані закликав до подальшого розвитку торговельного та інвестиційного співробітництва. Про це повідомляє пресслужба МЗС, інформує УНН.

“Співрозмовники висловили зацікавленість у подальшому розвитку торговельного та інвестиційного співробітництва. Заступник міністра наголосив на готовності української сторони до проведення у Києві П’ятого засідання спільної Міжурядової комісії з питань економічного, технічного та торговельного співробітництва у 2021 році після нормалізації епідемічної ситуації”, — йдеться в повідомленні.

Також українським дипломат підкреслив зацікавленість України у збільшенні кувейтськими партнерами інвестиційного портфоліо в українській економіці. Дипломати домовилися активізувати питання запровадження прямого авіасполучення між Україною та Кувейтом, що дозволить збільшити економічні контакти між двома країнами.

“Вільний рух туристичних потоків та бізнесових контактів між Україною та Кувейтом — один із пріоритетів нашого двостороннього співробітництва. Скасування нашою країною віз для громадян Кувейту стало одним з кроків у цьому напрямку”, — зазначив Дмитро Сенік.

Додамо, що Дмитро Сенік привітав очільника дипломатичної місії Кувейту в Києві з проведенням 5 грудня парламентських виборів у його державі та висловив сподівання на активізацію політичного діалогу між двома країнами. Сторони домовилися провести найближчим часом черговий раунд політичних консультацій між міністерствами закордонних справ України та Кувейту.

Додамо, що сьогодні Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов очолив комітет Постійного арбітражного суду.

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