Украина и Катар хотят обсудить открытие авиасообщения между Львовом и Дохой

"Д. Аль Сулейти отметил, что перспективным для Катара является развитие сотрудничества с Украиной в портовой и авиационной сферах. Во время переговоров он подтвердил намерение разработать на двустороннем уровне открытие прямого авиационного сообщения между г. Доха и г. Львов", - говорится в сообщении министерства.

Также сообщается, что в конце встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между АМПУ и катарской компанией "Qatar ports management company "Mwani Qatar".

Документ предусматривает сотрудничество, направленное на увеличение объема грузов между морскими портами Украины и Катара, в частности, экспортных поставок сельскохозяйственной продукции отечественного производства в Катар. Кроме этого, планируется привлечение катарских инвестиций в объекты портовой инфраструктуры с целью включения морских терминалов в международные цепи поставок.

Напомним, в Мининфраструктуры заверили украинцев в безопасности полетов авиатранспортом украинских компаний, а также сообщили, что работают над улучшением комфорта пассажиров, пользующихся этими самолетами.