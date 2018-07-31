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Украина и Катар хотят обсудить открытие авиасообщения между Львовом и Дохой

Украина и Катар хотят обсудить открытие авиасообщения между Львовом и Дохой

Киев  •  УНН

 • 7987 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Украина и Катар хотят обсудить открытие прямого авиасообщения между Львовом и Дохой. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Государства Катар Д. Аль Сулейти во время встречи с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном, передает УНН со ссылкой на сообщение Мининфраструктуры.

"Д. Аль Сулейти отметил, что перспективным для Катара является развитие сотрудничества с Украиной в портовой и авиационной сферах. Во время переговоров он подтвердил намерение разработать на двустороннем уровне открытие прямого авиационного сообщения между г. Доха и г. Львов", - говорится в сообщении министерства.

Также сообщается, что в конце встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между АМПУ и катарской компанией "Qatar ports management company "Mwani Qatar".

Документ предусматривает сотрудничество, направленное на увеличение объема грузов между морскими портами Украины и Катара, в частности, экспортных поставок сельскохозяйственной продукции отечественного производства в Катар. Кроме этого, планируется привлечение катарских инвестиций в объекты портовой инфраструктуры с целью включения морских терминалов в международные цепи поставок.

Напомним, в Мининфраструктуры заверили украинцев в безопасности полетов авиатранспортом украинских компаний, а также сообщили, что работают над улучшением комфорта пассажиров, пользующихся этими самолетами.

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