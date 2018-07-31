Україна та Катар хочуть обговорити відкриття авіасполучення між Львовом та Дохою
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Україна та Катар хочуть обговорити відкриття прямого авіасполучення між Львовом та Дохою. Про це заявив міністр транспорту та комунікацій Держави Катар Д. Аль Сулейті під час зустрічі з міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінінфраструктури.
“Д. Аль Сулейті зазначив, що перспективним для Катару є розвиток співпраці з Україною в портовій і авіаційній сферах. Під час переговорів він підтвердив намір опрацювати на двосторонньому рівні відкриття прямого авіаційного сполучення між м. Доха і м. Львів”, — сказано у повідомленні міністерства.
Також повідомляється, що в кінці зустрічі було підписано Меморандум про взаєморозуміння між АМПУ та катарською компанією “Qatar ports management company “Mwani Qatar”.
Документ передбачає співробітництво, спрямоване на збільшення обсягу вантажів між морськими портами України та Катару, зокрема, експортних поставок сільськогосподарської продукції вітчизняного виробництва до Катару. Крім цього, планується залучення катарських інвестицій в об’єкти портової інфраструктури з метою включення морських терміналів до міжнародних ланцюгів постачання.
Нагадаємо, у Мінінфраструктури запевнили українців у безпечності польотів авіатранспортом українських компаній, а також повідомили, що працюють над поліпшенням комфорту пасажирів, які користуються цими літаками.