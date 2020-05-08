Украина и Испания обсудили ускорение подписания соглашения о совместном авиапространстве

Собеседники отдельно остановились на вопросе создания дополнительных возможностей для путешествий граждан. Министры констатировали, что заключение Соглашения об общем авиационном пространстве соответствует взаимовыгодным интересам и будет способствовать оживлению бизнес, туристических и межчеловеческих контактов.

"МИД Украины последовательно выступает за то, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по Европе и миру. Мы упорно работаем над созданием новых возможностей для осуществления авиационных путешествий между Украиной и странами ЕС. Соглашение об общем авиационном пространстве как раз и создает такие возможности. Делать все, от нас зависящее, чтобы это соглашение было заключено", - отметил Кулеба.

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Руководители внешнеполитических ведомств отметили важность активизации двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества. Созданию дополнительных возможностей для бизнеса будет способствовать подписанию Конвенции об избежании двойного налогообложения между Украиной и Испанией.

Министры обменялись информацией о мерах, предпринимаемых правительствами двух стран с целью противодействия распространению COVID-19. Дмитрий Кулеба поблагодарил испанскую коллегу за содействие Правительства Испании в возвращении граждан Украины на Родину.

Аранча Гонсалес Лая подтвердила неизменность позиции Испании в вопросе защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. Главы МИД подчеркнули необходимость соблюдения норм международного права в межгосударственных отношениях.

Справка: Испания является соавтором резолюции ГА ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" и "Проблемы милитаризации АРК и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей".