Катар розгляне низку інвестиційних проєктів для реалізації в Україні - МЗС

Повідомляється, що відповідно до домовленостей лідерів України та Катару, досягнутих у їхній телефонній розмові напередодні, Кулеба запевнив у готовності до співпраці у сферах інвестицій, торгівлі, економіки, енергетики та продовольчої безпеки.

“Співрозмовники домовилися, що Катар розгляне низку інвестиційних проєктів, які можуть бути реалізовані в Україні. Йдеться, насамперед, про інвестиції в українську інфраструктуру: мости, дороги, залізниці, аеропорти та інше”, — зазначили у МЗС.

Зважаючи на роль України як гаранта світової продовольчої безпеки, глави зовнішньополітичних відомств обговорили експорт української сільськогосподарської продукції до Катару. Глава МЗС України запевнив катарського колегу, що Україна може забезпечити потреби Катару в агропродукції.

“Україна готова бути стратегічним партнером Катару у своєму регіоні. Зокрема, зважаючи на свій транзитний потенціал і роль гаранта світової продовольчої безпеки. Ми готові працювати разом, аби від цієї співпраці вигравали наші країни”, — наголосив Кулеба.

Співрозмовники також погодилися докладати спільних зусиль для подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.